周日沙田日賽多寶大賞預計合共2,800萬港元
更新時間：17:27 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:27 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:27 2026-04-24 HKT
富衛保險冠軍賽馬日將於本周日（4月26日）在沙田馬場舉行。賽日除了有累積多寶外，馬會更會撥出多寶，提供贏取預計合共2,800萬港元的機會。
當日三T彩池有600萬港元累積多寶，如以10港元一注獨中三T正獎，估計彩金1,300萬港元。
六環彩六寶獎亦有累積100萬港元多寶，預計10港元一注獨中的彩金為600萬港元。
另外，馬會將從營辦者儲備撥出30萬港元多寶，並注入至第二口孖T，預計10港元一注獨中的彩金為300萬港元。
馬會亦會從多寶儲備撥出合共600萬港元至當日三場一級賽的四重彩及四連環合併彩池，為主席短途獎（第5場）、富衛保險冠軍一哩賽（第7場）及富衛保險女皇盃（第9場）各注入200萬港元多寶。
開售時間
周日賽事的各項彩池，將於4月25日中午12時正開始接受投注*。顧客可在各場外投注處#、電話投注及數碼平台**購票。
* 投注人士必須年滿18歲
# 部份場外投注處服務時間或有不同，請瀏覽https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查閱最新詳情
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