馬場密探048｜「焦點」周俊樂破悶局

游達榮馬房的「焦點」，季初贏馬之後，一直未有表現，直至近期評分重新下調，又重新回復戰鬥力。今晚由華將周俊樂策騎，後上擊敗一度岀頭的大熱門馬「神駒馬靈」，贏得今季第二場頭馬，騎者亦憑此打破自四月一日勝出「贏得自然」後一直沒有贏馬的悶局。

賽後「焦點」馬主雷聲傳說：「我支持游達榮，因為我和他的爸爸是十分好朋友，早有淵源，所以我把馬交由其兒子訓練。今仗快步速，對『焦點』十分有利，練馬師賽前都對我表示今場馬匹有一定機會，至於馬匹未來的部署， 我都是交給練馬師全盤負責。」

游達榮的爸爸游善隸今晚入場支持兒子，游達榮在第二場憑周俊樂策騎的「焦點」勝出第五班谷草一六五○米，游達榮父子一起拉頭馬影靚相。

游達榮說：「『焦點』今仗贏馬，對我、爸爸和舅父岳敦都別具意義，我的爸爸是英國練馬師，曾經為雷生贏馬，我們都曾為『焦點』馬主雷聲傳訓練過馬及贏馬，今晚父親亦在場，可為雷生贏馬，份外開心。『焦點』表現穩定，排一檔有利，步速快有利發揮，周俊樂發揮出色，牠會主攻谷草。」

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