曾炳威偕潘明輝探望「威力非凡」

馬主曾炳威和他的四位子女、弟弟一家人是「威力」、「勤德」、「欣賞」和「運來」系的馬主，曾氏家族多年來持續引入不少馬來港，十分支持香港賽馬運動。

每逢曾炳威家族有馬出賽，曾家不少成員都會入馬場，一家人在賽馬日聚首一堂，視賽馬為家庭聚會。

每逢曾炳威家族有馬出賽，曾家不少成員都會入馬場，一家人在賽馬日聚首一堂，視賽馬為家庭聚會。

曾炳威 (右) 日前和潘明輝 (左) 前往賀賢馬房，探望「威力非凡」。

曾炳威日前和潘明輝前往賀賢馬房，探望「威力非凡」，此馬報爭周日第四班千六米，屆時由潘明輝主轡。而曾炳威兒子的「勤德皆備」明晚跑谷草第四場賽事。

曾炳威兒子的「勤德皆備」明晚跑谷草第四場賽事。

陳嘉甜