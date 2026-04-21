曾炳威偕潘明輝探望「威力非凡」
更新時間：13:27 2026-04-21 HKT
發佈時間：13:27 2026-04-21 HKT
發佈時間：13:27 2026-04-21 HKT
馬主曾炳威和他的四位子女、弟弟一家人是「威力」、「勤德」、「欣賞」和「運來」系的馬主，曾氏家族多年來持續引入不少馬來港，十分支持香港賽馬運動。
每逢曾炳威家族有馬出賽，曾家不少成員都會入馬場，一家人在賽馬日聚首一堂，視賽馬為家庭聚會。
曾炳威日前和潘明輝前往賀賢馬房，探望「威力非凡」，此馬報爭周日第四班千六米，屆時由潘明輝主轡。而曾炳威兒子的「勤德皆備」明晚跑谷草第四場賽事。
陳嘉甜
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