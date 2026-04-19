馬場密探048｜「觀眾之力」轉泥報捷

方嘉柏馬房的「觀眾之力」，自去年七月十三日賽後，便一直沒有再上陣，但今日復岀，競逐四班泥地千二米，即在莫雷拉胯下一放到底，爆岀十三倍冷門贏馬。今次是莫雷拉擔任方廄主帥以來，首次在沙田日賽贏馬。

今日沙田第七場四班千二米泥地，初跑泥地的方廄「觀眾之力」，在莫雷拉胯下取得在港首捷。

「觀眾之力」馬主黃婉曼說：「我等了『觀眾之力』這場頭馬已經很久了，馬兒曾經受傷，養了大半年，今場久休復出，我賽前預計牠可能需要熱身，才交出好表現，牠今場取勝，真是個很好的驚喜。我十分多謝方嘉柏，練者很用心機去訓練及照顧『觀眾之力』。『觀眾之力』的英文名叫Target Audience，而我是在幕前，聽眾及馬迷的支持很重要，因此把愛駒起名『觀眾之力』。至於『觀眾之力』今場跑泥地，是方嘉柏決定，我把馬匹的部署全部交由練馬師決定，我和先生都很信任方嘉柏。」