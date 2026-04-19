馬場密探048｜「洪才」打開在港勝門

蘇偉賢馬房的「洪才」除了初岀跑第三外，便未再有表現，直至今日沙田第四場此駒跑千四米，在騎師班德禮胯下起步後即搶前領放，入直路得即抛離對手，打開在港的勝利之門，班德禮近期手風順，今季已贏得二十九場頭馬。

賽後練馬師蘇偉賢說：「我對『洪才』一直有期望，覺得馬兒今場有機會跑得好，賽前我一早已經通知馬主梁生（梁麟炳），希望他老人家可以出席拉頭馬，結果馬兒順利取勝，我沒有想過牠可以贏得如此輕鬆，大勝三個馬位。『洪才』上場原本想跟前，可惜因為當時賽事形勢未能如願，今場班德禮依足策騎指示，一早擺前走，結果一放而回。『洪才』目前身形有點單薄，我希望牠可以多長肉，更為養得粗壯一點，相信牠如果成功增磅的話，表現會更好。」