獨家猛料│王賢訊「安可」補數

「安」系馬主王賢訊雖然貴為馬主，但作風親民貼地，不時在社交平台threads與網民互動，分享生活及賽馬等的點滴，也會親自回應網民的留言，甚受網民歡迎。

「安」系馬主王賢訊 (左) 雖然貴為馬主，但作風親民貼地，不時在社交平台threads與網民互動，分享生活及賽馬等的點滴，也會親自回應網民的留言，甚受網民歡迎。

剛周日「安都」及「安泰」上陣，王賢訊都有入場，並把相關相片分享在threads上，雖然「安泰」搏失跑第二名，但今期谷草賽事，又有「安」系馬應戰，「安可」將出戰第四場四班千八米，或有力為王氏家族建功。

「安可」(圖) 將出戰第四場四班千八米，或有力為王氏家族建功。

本報記者曾經訪問馬主王賢訊，他妙語連珠地以其家族名下的「安都」及「安可」的名字說，希望各匹「安」系馬的表現「都可」，所有事情都可以的意思。「安可」曾經在田草二千米贏馬，馬有長力，今場出爭谷草千八米當更發揮。

本報記者曾經訪問馬主王賢訊 (圖)，他妙語連珠地以其家族名下的「安都」及「安可」的名字說，希望各匹「安」系馬的表現「都可」，所有事情都可以的意思。

陳嘉甜