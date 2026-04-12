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馬場密探048｜「通情達理」新馬賽響頭炮

馬圈快訊
更新時間：12:58 2026-04-12 HKT
發佈時間：12:58 2026-04-12 HKT

今季首場新馬賽，途程為一千米直路賽，只有六駒上陣，結果由葉楚航馬房的「通情達理」，由騎師潘頓策騎勝岀，希斯馬房的「雙劍合璧」跑第二。

頭場一千米新馬賽，由葉楚航旗下的「通情達理」配潘頓一出即大熱勝出，馬主陳偉香是「共創」系、「美夢」系馬主蘇啟聲的太太，蘇氏伉儷沒有入場，由好友代拉頭馬。

練馬師葉楚航說：「潘頓很早已經主動向『通情達理』馬主索騎該駒，後來騎者都有對我表示，希望能為此馬主轡。『通情達理』是北半球馬，來港後適應香港算快，從化馬場環境對質新馬成長非常好，因此我把該駒運往從化操練。『通情達理』今場一出即勝一千米，我認為牠不是短途馬，將來可以應付更長的途程。『通情達理』今場走勢仍然很稚嫩，需要時間成長和學習。」

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