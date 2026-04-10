Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪│「名演說」美國爭一級賽

馬圈快訊
更新時間：15:53 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:53 2026-04-10 HKT

高多芬旗下去年育馬者盃一哩大賽冠軍「名演說」，於美國時間周五復出，在堅蘭馬場競逐途程為草地千六米的一級賽Marker's Mark一哩賽，而騎師布宜學亦前往當地，親自策騎牠上陣。

不過，今場賽事對手不少，包括去年兩勝一級賽的Deterministic，以及在年初天馬國際盃草地邀請賽跑第二、去年南非最佳三歲馬之一的「一槓級數」等。「名演說」自去年十一月勝出後未再上陣，倘若今仗可再下一城，將是其服役以來的第五場一級賽頭馬。

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨行賊持搶闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
00:41
獨行賊持槍闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
突發
3小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
00:41
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
突發
2小時前
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
2026-04-09 12:51 HKT
00:26
習鄭會︱ 習近平提兩岸發展4意見 倡國共齊創統一美好未來
兩岸熱話
2小時前
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
樓市動向
10小時前
澳門｜七旬翁獲「每周一次性服務」作報酬　與內地女假結婚12年終被揭發
突發
13小時前
85歲何守信罕現飯局魅力不減 前港姐陳淑蘭緊挨合照冧爆 曾是金牌司儀被指濫愛花心
85歲何守信罕現飯局魅力不減 前港姐陳淑蘭緊挨合照冧爆 曾是金牌司儀被指濫愛花心
影視圈
6小時前