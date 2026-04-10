馬場浮世繪│「名演說」美國爭一級賽
更新時間：15:53 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:53 2026-04-10 HKT
發佈時間：15:53 2026-04-10 HKT
高多芬旗下去年育馬者盃一哩大賽冠軍「名演說」，於美國時間周五復出，在堅蘭馬場競逐途程為草地千六米的一級賽Marker's Mark一哩賽，而騎師布宜學亦前往當地，親自策騎牠上陣。
不過，今場賽事對手不少，包括去年兩勝一級賽的Deterministic，以及在年初天馬國際盃草地邀請賽跑第二、去年南非最佳三歲馬之一的「一槓級數」等。「名演說」自去年十一月勝出後未再上陣，倘若今仗可再下一城，將是其服役以來的第五場一級賽頭馬。
文傑
最Hit
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
2026-04-09 14:58 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
2026-04-09 15:32 HKT
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
2026-04-09 07:30 HKT
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
2026-04-09 12:51 HKT