馬場浮世繪│「名演說」美國爭一級賽

高多芬旗下去年育馬者盃一哩大賽冠軍「名演說」，於美國時間周五復出，在堅蘭馬場競逐途程為草地千六米的一級賽Marker's Mark一哩賽，而騎師布宜學亦前往當地，親自策騎牠上陣。

不過，今場賽事對手不少，包括去年兩勝一級賽的Deterministic，以及在年初天馬國際盃草地邀請賽跑第二、去年南非最佳三歲馬之一的「一槓級數」等。「名演說」自去年十一月勝出後未再上陣，倘若今仗可再下一城，將是其服役以來的第五場一級賽頭馬。

文傑