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女皇伊利沙伯錦標「國民樂派」正臻佳態 盼力阻「秋暉」爭十二連勝

馬圈快訊
更新時間：14:45 2026-04-09 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-09 HKT

女皇伊利沙伯錦標（2000米一級賽）將於週六（4月11日）在澳洲悉尼的蘭域馬場舉行。練馬師布特冀望今仗會出現快步速，以助他麾下的「國民樂派」摘桂而回，終止星級雌馬「秋暉」的非凡連勝紀錄。
 
由華禮納訓練的「秋暉」迄今在1100米至1600米途程上取得十一戰全勝，今仗將在麥道朗胯下首戰2000米賽事。相比之下，「國民樂派」曾三度出爭同程賽事，取得兩冠一季的佳績，而牠也十分擅跑今仗料將出現的軟地。
 
與活侯夫人合夥練馬的布特表示，「國民樂派」的狀態正逐漸提升，而馬兒於去年10月在費明頓擊敗「精緻之道」揚威東寶錦標（2000米一級賽）的精彩演出，也證明了牠處於巔峰狀態時的實力。
 
布特說：「我希望看見馬兒於今季跑出本身的最佳成績，交出頂尖表現。馬兒於春季時的最佳演出或許仍不足以與正值勇態的『秋暉』相提並論，但今仗的形勢與牠們上次對壘時已大不相同。」
 
「我預期今仗會是一場步速快的賽事，也認為馬兒今季正處於最佳狀態，已準備好交出佳作。」
 
「國民樂派」前仗於2月28日角逐雍容爾雅錦標（1600米一級賽），在「秋暉」及「陽光小姐」之後跑獲季軍；上仗則於3月21日出爭蘭威錦標（2000米一級賽），在「陽光小姐」及「力先生」之後再度跑入季席。
 
布特說：「馬兒需要該兩仗作熱身。牠的狀態正在提升，而我覺得牠進展順利。」
 
「秋暉」的長力是否足以應付此程仍屬未知之數，而今仗續由韋紀力執韁的「國民樂派」將會嘗試從這方面尋找取勝之道。
 
布特說：「此程（2000米）對於牠（『秋暉』）來說會是個新挑戰，所以我們嘗試尋找戰勝牠的方法時，就要好好把握這一點。我十分重視『秋暉』，但除了牠外，『陽光小姐』上仗的表現也相當優異。今仗預料會是一場水平甚高的2000米分齡讓磅賽，令人十分期待。」
 
「國民樂派」今仗不單要面對華禮納麾下的四匹參賽馬「秋暉」、「陽光小姐」、「力先生」及「活頓光華」，也會遇上馬漢雅麾下的「輕取勝」，以及由郗國思訓練的兩匹佳駟「譽滿杜拜」及「高級珍味」。

「譽滿杜拜」(圖) 今次將力爭第二度揚威此賽，摘下服役以來的第五項一級賽桂冠，而郗國思已決定讓這匹擅於征戰四海的良駒加佩眼罩上陣。
「譽滿杜拜」(圖) 今次將力爭第二度揚威此賽，摘下服役以來的第五項一級賽桂冠，而郗國思已決定讓這匹擅於征戰四海的良駒加佩眼罩上陣。

 
「譽滿杜拜」今次將力爭第二度揚威此賽，摘下服役以來的第五項一級賽桂冠，而郗國思已決定讓這匹擅於征戰四海的良駒加佩眼罩上陣。
 
郗國思馬房的代表Issy Paul表示：「希望它（眼罩）能令馬兒提升表現。」
 
「我們於『加踏步』第二次攻下女皇伊利沙伯錦標時也曾這樣做，看來對牠大有幫助。我已於出發前讓『譽滿杜拜』在佩戴眼罩下稍作操練，馬兒的表現非常出色。」
 
「加踏步」曾於2020年及2021年連奪兩屆女皇伊利沙伯錦標。牠的廄侶「譽滿杜拜」則於2023 年摘下此賽桂冠，其後在上屆賽事不敵「精緻之道」跑獲亞軍，今次牠將沿用去年的部署，在鄧格錦標熱身後出爭女皇伊利沙伯錦標。
 
Issy Paul說：「牠是一匹非凡的賽駒，幾乎從未失準，而我們已把牠的狀態提升至勇境。」
 
女皇伊利沙伯錦標（2000米一級賽）編為海外賽事第一組第九場，將於香港時間4月11日（星期六）下午二時三十五分開跑。

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