馬場密探048｜「財將」鍾易禮起孖

今晚快活谷第三場四班一千米賽事，由一對初岀新馬包辦連贏，告東尼馬房的「財將」操足而來，包括兩度試谷閘，在華將鍾易禮胯下力壓一度岀頭的另一初岀馬「美麗登場」勝出，今日頭三場賽事，鍾易禮已取得兩冠一亞，在騎師王積分表上領先。

「將」系馬主張舜清在港養過不少馬，最令馬迷津津樂道必定是曾經代表香港揚威卡塔爾的兩屆香港最佳長途馬王「將王」。另外，張舜清和好友方力申等人組成的團體馬，養有「將睿」等「將」系馬，亦為馬迷所熟悉。昨晚「財將」一出即勝，而此馬的馬主是「將」系馬主張舜清的太太陳綺蓮個人名下養有的。

賽後「財將」馬主陳綺蓮說:「『財將』是我們從澳洲揀選回香港，賽前我們對牠有點信心，因為牠近兩次試閘走勢不錯，由於牠目前只有三歲，比較後生，好好彩牠來香港後適應得好好，很高興愛駒今場在港初出即勝。」

賽後鍾易禮說：「『財將』來港初期，走來比較急，口勁甚重，做了不少備戰工夫，近兩次試閘已經見不錯的走勢，今仗一出即勝， 牠應該仍有不少進步空間，今仗雖然勝出，但美中不足是牠一受驚便會閃，馬兒情緒仍然有點緊張。」