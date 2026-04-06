馬場密探048｜「紅旺繽紛」飛到馬到

於去年十一月轉投韋達馬房的「紅旺繽紛」，早前出賽兩次沒有表現後，今午縮程跑千二米，賽前賠率由二十二倍急跌至六點六倍，結果飛到馬到，搏殺得手，該駒由巴度策騎後上取勝，贏得在港和轉倉後首場頭馬。

「紅旺繽紛」轉入韋達馬房後，今日在巴度胯下勝出第二場五班千二米。

馬主譚健業和麥慶恩賽後接受訪問時說：「『紅旺繽紛』之前表現平平，因此我們決定把馬兒轉往韋達馬房，希望轉換環境，讓馬兒有所突破。我們建議韋達今場起用巴度，因為巴度騎後上馬別具心得，結果馬兒今場在他的發揮下，成功跑出應有水準，此馬目前只有四歲，仍然很年青，希望馬兒今場贏馬開竅後，可以繼續反彈，再次交出頭馬。」

譚健業早前支持仁愛堂所舉行的慈善演唱會，親力親為支持仁愛堂。譚健業善心有善報，把好運帶給「紅旺繽紛」，馬兒順利打開勝利之門。