Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「紅旺繽紛」飛到馬到

馬圈快訊
更新時間：13:26 2026-04-06 HKT
發佈時間：13:26 2026-04-06 HKT

於去年十一月轉投韋達馬房的「紅旺繽紛」，早前出賽兩次沒有表現後，今午縮程跑千二米，賽前賠率由二十二倍急跌至六點六倍，結果飛到馬到，搏殺得手，該駒由巴度策騎後上取勝，贏得在港和轉倉後首場頭馬。

「紅旺繽紛」轉入韋達馬房後，今日在巴度胯下勝出第二場五班千二米。

馬主譚健業和麥慶恩賽後接受訪問時說：「『紅旺繽紛』之前表現平平，因此我們決定把馬兒轉往韋達馬房，希望轉換環境，讓馬兒有所突破。我們建議韋達今場起用巴度，因為巴度騎後上馬別具心得，結果馬兒今場在他的發揮下，成功跑出應有水準，此馬目前只有四歲，仍然很年青，希望馬兒今場贏馬開竅後，可以繼續反彈，再次交出頭馬。」

譚健業早前支持仁愛堂所舉行的慈善演唱會，親力親為支持仁愛堂。譚健業善心有善報，把好運帶給「紅旺繽紛」，馬兒順利打開勝利之門。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
7小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
7小時前
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
美軍出動200特種兵營救F-15E機員。
深入伊朗救人 | 美出動200特種兵營救F-15E機員 CIA放假消息引開伊朗追兵 特朗普：一度懷疑是陷阱
即時國際
5小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
21小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
17小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？
「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？
影視圈
6小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
4小時前