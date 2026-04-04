「遨遊」系馬主喜事連連

下周一沙田賽事，除了馬王「嘉應高昇」挑戰十九連捷外，華將周俊樂首度策騎三冠長途王「遨遊氣泡」出爭千六米二級賽主席錦標，也是焦點之一。

「遨遊氣泡」馬主近期喜事連連，「遨遊」系馬主程俊華近期成功當選為仁愛堂主席，盡心盡力為仁愛慈善効力。剛周三沙田泥地賽，程俊華當選，好消息或許帶給爸爸程志輝好運，程志輝的團體馬「樂勝天下」當晚凱旋而歸。

程志輝和兒子程俊華的團體馬「遨遊氣泡」周一將出戰主席錦標，騎師周俊樂大讚「遨遊氣泡」的個性十分溫馴及文靜，容易策騎，馬匹身型魁梧，步幅闊大。馬兒早前在試閘中走勢良佳，直路上樂仔在最後二百米略為催策牠後，牠便給予騎者極佳的感覺，並期望周一夥拍此馬出爭主席錦標。

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陳嘉甜



