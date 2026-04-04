曾炳威賀賢「威力」出擊
更新時間：14:23 2026-04-04 HKT
發佈時間：14:23 2026-04-04 HKT
發佈時間：14:23 2026-04-04 HKT
資深馬主曾炳威和其家人在港養有不少馬，以「威力」、「勤德」、「欣賞」及「運來」應名。
下周一沙田賽事，曾炳威個人名下的「威力非凡」將報爭第三場千六米賽，排二檔配艾道拿。此馬在港六戰，上場跑第四名有獎金收，走勢比之前更接近，今場再出，或有更接近的演出。
本報記者曾邀請曾炳威接受訪問，曾炳威說：「我們和賀賢都幾夾，例如『威力奔騰』、『勤德兼備』在賀賢的訓練下分別取得六捷及七捷，成績非常好。其實我本身不太緊張馬匹的進度，也十分尊重練馬師的部署，不會給予太多意見，賽前我只會靜聽練馬師的專業分析。」
賀賢難得有如此好馬主支持，當然希望下周一為曾炳威名下的「威力非凡」爭取好成績。
陳嘉甜
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