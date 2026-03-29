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馬場密探048｜「極上紗瓏」四戰四捷

馬圈快訊
更新時間：17:21 2026-03-29 HKT
發佈時間：17:21 2026-03-29 HKT

羅廄的「極上紗瓏」服役至今三戰全勝，且贏馬姿態越來越輕鬆，所以今日此駒再跑千四米，即使排十一檔和負一三四磅，仍被捧成一點二倍一面倒大熱門，結果該駒由潘明輝策騎，輕鬆一放到底，順利取得四連捷。

「極上紗瓏」馬主24/25羅富全練馬師賽馬團體成員廖齡儀和張祖兒賽後一起接受訪問，廖齡儀說：「『極上紗瓏』三歲馬今場排十一檔兼負一三四磅，是個很大的考驗，賽前我們都有點擔心，很開心馬兒克服困難，再次順利取得頭馬。」另一位團體成員張祖兒說：「我們一班團體成員都十分多謝整個羅富全馬房團隊，全哥訓練『極上紗瓏』得宜，馬兒狀態一直保持的很理想，可能跑多一兩場便歇暑，留待下季才出賽。」

羅富全說：「『極上紗瓏』只有三歲，我會與馬主團體成員商量，可能跑多一場便安排牠休養生息，下季才再出賽。我很希望『極上紗瓏』下季四歲可以參與四歲馬系列大賽，希望馬兒能學懂更放鬆去跑，因為若然增程跑一哩不放鬆地競賽，會人馬角力。

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