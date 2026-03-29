馬場密探048｜「勁沙塵」征服二班

廖康銘馬房在第一場贏馬後，在第四場又憑初上二班出賽的「勁沙塵」勝出，順利起孖而回，此駒今季大熟大勇，至今已經贏得四場頭馬。

賽後練馬師廖康銘說：「日前是副練黃裕亨的生日，『勁沙塵』今場贏馬，可以說是為他慶祝生日。在今季初期，我真是沒有想到『勁沙塵』可以在二班贏出頭馬，今場能在二班取勝，我相信受惠於輕磅所賜。『勁沙塵』近兩場因負重磅影響發揮，只跑位置，今場磅位驟減，立即交回應有水準，成功補中。」