馬場密探048｜「勁沙塵」征服二班
更新時間：14:55 2026-03-29 HKT
發佈時間：14:55 2026-03-29 HKT
發佈時間：14:55 2026-03-29 HKT
廖康銘馬房在第一場贏馬後，在第四場又憑初上二班出賽的「勁沙塵」勝出，順利起孖而回，此駒今季大熟大勇，至今已經贏得四場頭馬。
賽後練馬師廖康銘說：「日前是副練黃裕亨的生日，『勁沙塵』今場贏馬，可以說是為他慶祝生日。在今季初期，我真是沒有想到『勁沙塵』可以在二班贏出頭馬，今場能在二班取勝，我相信受惠於輕磅所賜。『勁沙塵』近兩場因負重磅影響發揮，只跑位置，今場磅位驟減，立即交回應有水準，成功補中。」
最Hit
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
2026-03-27 12:27 HKT
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
2026-03-28 13:48 HKT
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
2026-03-28 13:00 HKT