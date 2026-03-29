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波仔至醒靈活玩│「你知我寶」進度佳

馬圈快訊
更新時間：02:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-29 HKT

上周三夜賽尾場「好節拍」鬥贏「粵港資駒」，周俊樂繼「健康愉快」、「喵喵怪」後，又再氣走潘頓坐騎，表現令人拍案叫絕；反之潘明輝跑「千杯敬典」早段夠快唔埋欄搞到「口擘擘」，表現則相對失色。

今日四班千二米雖無拆組，而第七場擁季內三甲賽績馬有七匹，不過牠們的入位賽績，其段速及賽事水準均非突出，所以都係向初出馬埋手。

由姚本輝親自引入的「你知我寶」，在外地兩試大閘均掄元，雖在操練上稍有停缺，但無傷患紀錄，相信問題應不大；在港首試八百米閘無脫節，之後第二課泥閘起步反應理想，直路初換腳亦快，最後以第三名過終點。

之後第三課泥閘，當日「你知我寶」是第二匹馬入閘，之後有其他馬發脾氣，牠乖乖企於閘內，繼而應聲起步順放，直路換腳順滑。本月初再試泥閘，牠起步仍快，嘗試留前鬥後競跑，直路認真催策，雖然無換腳但亦見加速上前。

似乎姚本輝都滿意「你知我寶」的進度，才安排牠於今仗上陣，查現役的同父馬「紅海勁」、「渡月橋」及「飛來閃耀」在港初出都能上名，足見此系馬善跑新鮮，值得重視。

波仔靈活玩過關提供：

第四場 WP 8
第七場 Q/QP 6 膽拖 7 8 10 11
第十場 二重彩 3 複式膽拖 1 2 4 7
混合過關三串四 共224注

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