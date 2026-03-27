「天鳥俠義」盼在費明頓馬場騰飛 揚威一級賽澳洲盃

「天鳥俠義」將於週六（3月28日）在澳洲墨爾本的費明頓馬場出爭澳洲盃（2000米一級賽），預料將會成為大熱門。今仗為華禮納馬房主策此駒的好手苗康文深信，馬兒的能力及近況俱適合此賽，有力在備受追捧下順利奪魁。



「天鳥俠義」前仗作休後第二次上陣，攻下布林美錦標（1600米二級賽）；上仗則於3月14日角逐一向被視為澳洲盃前哨戰的楊彼得錦標（1800米二級賽），再度輕勝而回。這匹曾在愛爾蘭服役的佳駟今仗將力爭三連勝。



苗康文曾經憑高多芬旗下的「卡西卡人」於2023年及2024年連勝兩屆澳洲盃，深明此賽的取勝之道。



苗康文說：「我早於今季初開始與馬兒熟絡起來。從牠的進度來看，牠正朝著正確的方向發展，有力在澳洲盃中爭勝。隨著我夥拍馬兒操練的次數越多，我就越相信牠能夠勝出今仗。馬兒的表現有點令人喜出望外。」



「牠正在合適的馬房，之前馬兒可能花了一些時間去適應新環境，不過牠的個性輕鬆自若。牠用了一點時間提升狀態，但實力毋庸置疑。」

「寫意遊」力圖再捧走澳洲盃

另一邊廂，在靈犀牧場設廄的希斯兄弟則期望能夠憑「寫意遊」再次捧走澳洲盃，為家族再添在此賽的輝煌成就。「寫意遊」上仗出爭楊彼得錦標時以一又四分三個馬位之差不敵「天鳥俠義」，跑獲亞軍。



目前與弟弟威希斯及詹希斯一同練馬的比安希斯表示，「寫意遊」上仗雖在「天鳥俠義」之後過終點，但表現依然出色。



他說：「『天鳥俠義』上仗的取位比較輕鬆，而我們則須走外疊。『寫意遊』已蓄勢待發，而牠十分喜歡費明頓。馬兒現時狀態勇銳，而我們歷年來也在此賽屢獲佳績。」



希斯家族在澳洲盃的往績優異。哥連希斯生前曾三次揚威澳洲盃，而他的兒子更合共七度揚威此賽，其中已故的彼得希斯奪冠一次，幼子大衛希斯則六度摘桂。比安希斯過去與父親大衛希斯及表兄戴寶力合夥練馬時也曾三度勝出此賽。



「倜儻小貓」上仗攻下全明星一哩賽（1600米一級賽），今仗勢成爭勝分子之一；而「珍蓮驕驥」今仗料將成為眾駒追逐的目標，這匹前領型賽駒曾於2024年在此賽跑獲亞軍。



佩思及他的練馬拍檔肯爾迪均對旗下的「勝步」寄予厚望。另一匹參賽馬「名小說家」上仗作轉投施達誠馬房後的首戰，隨即交出顯著進步的表現。



澳洲盃編為海外賽事第一組第二場，將於香港時間3月28日（星期六）下午一時十五分開跑。