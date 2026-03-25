馬場浮世繪│「大師」轉運 始終潘頓最「可靠」
更新時間：23:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-25 HKT
「可靠大師」之前曾由多位大師傅策騎但未能取勝，今晚回配潘頓出戰第三場，閘前W及搭「星運少爵」Q賠率均着綠格開跑，結果兩瓣齊中。
馬主施雅治說：「我等了這場頭馬兩年半，『可靠大師』有點不幸，來港後因健康問題唞四個月，首次出賽時又被對手撞到骨裂要休養三個月。潘頓和希斯均表示，此馬仍稚嫩要放頭跑才好，結果證明他們判斷正確。」
最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
2026-03-24 13:28 HKT
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
2026-03-24 13:52 HKT