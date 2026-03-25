馬場浮世繪│「大師」轉運 始終潘頓最「可靠」

「可靠大師」之前曾由多位大師傅策騎但未能取勝，今晚回配潘頓出戰第三場，閘前W及搭「星運少爵」Q賠率均着綠格開跑，結果兩瓣齊中。

馬主施雅治說：「我等了這場頭馬兩年半，『可靠大師』有點不幸，來港後因健康問題唞四個月，首次出賽時又被對手撞到骨裂要休養三個月。潘頓和希斯均表示，此馬仍稚嫩要放頭跑才好，結果證明他們判斷正確。」