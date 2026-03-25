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馬場密探048｜「爆岀美麗」打開勝門

馬圈快訊
更新時間：20:53 2026-03-25 HKT
發佈時間：20:53 2026-03-25 HKT

上季至今岀賽十九次，卻未嘗一勝的「爆岀美麗」，今晚終於強配布文之下擊敗對手，打開在港勝利之門，布文亦起孖而回。

賽後「爆出美麗」馬主郭浩泉說：「我非常開心，上星期三『爆得美麗』赢馬後，相隔一個星期輪到『爆出美麗』打開在香港勝利之門。這兩匹馬都是我引入，牠們順利取得勝利我都鬆一口氣。這是我第一次和『爆』系馬主亨少(何猷亨)好朋友一起養馬，我和亨少認識了十五，十六年，非常好朋友，我們讀同一間學校，現時大家為保良局効力。『爆出美麗』在愛爾蘭賽績很優秀，來港後需要時間適應環境，希望今場開齋後，可以越跑越好，馬會十分好，設有特別獎金，我希望『爆出美麗』可以贏到馬會的特別獎金。」

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