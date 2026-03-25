馬場密探048｜「可靠大師」順利開齋

希斯馬房的「可靠大師」，服役以來未尚贏馬，但過往只曾在谷草千二米上名，今晚此駒再跑同程且強配潘頓，即使排十一檔，但起步後即貼欄領放，就此一放到底贏馬順利開齋，希斯今季頭馬數字達至四十場。

賽後「可靠大師」馬主施雅治說：「『 可靠大師』今仗終於開齋，我等了這場頭馬等了兩年半，等得很辛苦呢！這匹馬非常不幸，來港後因為健康問題，休息了四個月；之後在香港第一次出賽，被旁邊的馬撞到，因而裂了腳骨，休養了三個月馬。潘頓對我表示，此馬仍然非常稚嫩，仍未成熟，賽前潘頓對我表示，『可靠大師』要埋欄及放頭跑，便有機會取勝，而希斯都認為馬匹放頭跑比較好，結果證明希斯和潘頓的判斷一流。我覺得『可靠大師』升上三班仍有機會，事實上過往贏過『可靠大師』的馬不少已經能在三班取勝，如『福星小子』，因此我對『可靠大師』」在三班仍有期望。」