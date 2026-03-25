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馬場密探048｜「富喜來」險勝拔頭籌

馬圈快訊
更新時間：19:09 2026-03-25 HKT
發佈時間：19:09 2026-03-25 HKT

今晚快活谷夜馬頭場五班二千二百米長途賽，沈集成馬房的「富喜來」之前幾場演岀平平，可是今晚降班上陣，演出即生龍活虎，在騎師布文胯下力壓「夢照發」，以九點四倍半冷險勝先拔頭籌。

「富喜來」馬主楊紹信的女兒於本月二十三日生日，馬兒今晚勝出，可以補祝生日，一家人均十分開心。

頭場賽後楊紹信說：「我十分多謝沈集成出色的部署和騎師布文精湛發揮，我等了這場頭馬很久了。『富喜來』十分懶惰，沈集成專登搵布文幫助該駒發揮，而且安排馬兒在大長途賽上陣，終於取得久違的頭馬。由於『富喜來』過往在四班曾交出頭馬，因此下仗在四班，希望仍保持一定競爭力。」

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