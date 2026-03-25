波仔至醒靈活玩│有進步「真叻仔」

攤開第四場排位表，有近績的「本領非凡」、「康昌之星」及「八心之星」應率先攝入眼球；其中「本領非凡」近五仗跑谷草一哩取一冠兩位一殿，但上仗於慢步速食正步頻起動上前，發揮大致無錯下入Q，連場用力後今多負四磅上陣，差不多是一場頭馬的加幅，或會承受壓力，檔佳亦只列作邊線配腳看待。

「康昌之星」及「八心之星」均出自508場次，當中「康昌之星」蝕不利路段，但筆者認為此仗水準未必高，故膽粗粗一併放棄。再看近期不少馬如「知道穩勝」、「穿甲金鷹」及「森林之王」等，都是田草有點走勢後轉跑谷草一哩入位，故今仗打算向「真叻仔」埋手。

前仗「真叻仔」出戰田草千四，起步慢咗，步速亦不利追，加上直路走內欄一疊也屬較差路段，敗不作準；上仗大外檔起步，牠其實反應頗快，只是騎者刻意留後競跑，一來一回唔見數個馬位，雖然貼欄慳腳程兼受惠快步速追近，但畢竟初跑千六，有此表現已反映氣量養成兼開始進步。

今次賽前，「真叻仔」曾於從化登山跑道再練氣量，四檔起步後如可咬守中前好位，有力受惠形勢出冷。

波仔靈活玩過關提供：

第四場 QP 2 6 9 10 複式

第六場 二重彩 1 複式膽拖 3 4 8

第七場 WP 8

混合過關三串七 共146注

