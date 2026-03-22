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馬場密探048｜「紫荆拼搏」飛到馬到

馬圈快訊
更新時間：17:24 2026-03-22 HKT
發佈時間：17:24 2026-03-22 HKT

雖然馬主陳國泰旗下的「紫荊盛勢」和「紫荊傳令」在香港打吡分別跑第三和第五，但是他另一匹豢養在希斯馬房的「紫荆拼搏」，今日初跑千八米，入閘前獨贏賠率由二十六倍跌至十五倍，結果飛到馬到，力壓大熱門「榮駿大道」贏馬。

已經掛鞭的世界知名騎師戴圖理昨午與「紫荊」系馬主陳國泰形影不離，在沙田馬場欣賞賽事。

戴圖理今午拉了兩場頭馬，先是和陳國泰一起受到「喜慶寶」馬主羅建生的邀請，在第六場拉頭馬，戴圖理拉完頭馬後，更摸摸騎師何澤堯的面龐。之後第八場「紫荊拼搏」勝出，「紫荊」系馬主陳國泰和太太李妮邀請戴圖理一起拉頭馬，分享勝利喜悅。陳國泰在外國養的馬，以往曾經由戴圖理策騎及贏過，今次兩人首次一起在香港凱旋門拉頭馬。

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