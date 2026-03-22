馬場密探048｜「白鷺金剛」打吡奪冠
更新時間：17:06 2026-03-22 HKT
發佈時間：17:06 2026-03-22 HKT
發佈時間：17:06 2026-03-22 HKT
今日沙田馬場賽事重頭戲，第一百四十九屆香港打吡，結果由近期手風大順，上周三晚贏岀五場頭馬的廖康銘馬房「白鷺金剛」，由布文策騎後上擊敗「數字天文」，以一又四分一馬位之先勝岀，今次是廖康銘在港首次贏得打吡大賽，至於布文繼「明月千里」和「添滿意」之後，第三次贏得打吡大賽，「白鷺金剛」馬主除了取得一千四百六十萬頭馬獎金，還奪得一百萬自購新馬岀賽特別獎金。
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