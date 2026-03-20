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「都靈冠星」尿液含違禁物 押後研訊

馬圈快訊
更新時間：16:57 2026-03-20 HKT
發佈時間：16:57 2026-03-20 HKT

競賽董事小組接獲馬會化驗所通知，表示「都靈冠星」在二月廿二日沙田賽事第七場中跑獲第九名後提供的尿液樣本發現含有奧美拉唑（omeprazole），該物質用於治療馬匹胃潰瘍。由法國賽馬化驗所進行的樣本預留部分檢驗也證實樣本含有奧美拉唑。「都靈冠星」的練馬師大衛希斯已獲告知有關檢驗結果。此宗事件現押後至另訂日期進行研訊，以便對事件進行進一步取證。

另外，麥文堅在剛周三谷戰第二場策騎出賽後未能上陣；馬會首席醫療主任表示他已接受評估，確定適宜周日恢復策騎出賽。

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