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馬場密探048｜「翠紅」廖廄今晚第五捷

馬圈快訊
更新時間：22:18 2026-03-18 HKT
發佈時間：22:18 2026-03-18 HKT

今晚廖康銘馬房繼續贏馬停不了，列陣第七場的「翠紅」，早前在香港經典一哩賽落敗後，隨即遣往從化馬場，操練功夫從新做起，今晚復岀跑贏馬路程，即贏得在港第四場頭馬，艾兆禮亦連中三元，但由於「富心星」不計算在內，其騎師王積分表仍落後潘頓。

賽後廖康銘說:「『祥勝將軍』今次和上仗般贏得出色，表現很好，由於此駒在晨課中有一些壞習慣，Henry(副練黃裕亨)用心調教牠，馬兒取得好成績，副練功居至偉，我相信牠升上三班跑，仍具競爭力。」

廖康銘說：「我在澳洲從練時，未曾試過一晚五W，今次是第一次一晚取得五場頭馬，真是十分開心。除了感謝馬主的支持外，也感謝馬房團隊的努力。『翠紅』早前跑經典一哩，路程嫌長，跑千二米合腳法，很開心為馬主取得二班特別獎金。」

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