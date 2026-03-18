馬場密探048｜「榮耀盛甲」「神駒馬靈」平頭冠軍
更新時間：19:28 2026-03-18 HKT
發佈時間：19:28 2026-03-18 HKT
發佈時間：19:28 2026-03-18 HKT
今晚快活谷夜馬頭場五班一六五○米跑岀平頭冠軍，今次轉廖康銘馬房初岀的「神駒馬靈」和初次降班的游廄「榮耀盛甲」鬥至過終點仍未分勝負，最後宣布為平頭冠軍，「神駒馬靈」為其在港第二場頭馬，「榮耀盛甲」則是首場勝利。
此外，韋廄的「至旺財」疑似直路末段傷腳，並將鞍上人麥文堅抛下，幸好其後證實無恙，「至旺財」則需要由運馬車將其運走。
賽後「榮耀盛甲」馬主陳正欣太太說:「我的先生目前身在北京公幹，派我入場做代表，我們已經有一段長時間沒有拉頭馬，所以十分開心。賽前游達榮對我們表示馬兒需要累積更多競賽經驗，仍然在學習階段，結果馬兒打開勝利之門，我們十分開心。」
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