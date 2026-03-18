波仔至醒靈活玩│「競駿輝煌」試準而臨

如果在上星期問潘頓有無打吡坐騎？或有如未婚人士於拜年時被親友問到何時拉埋天窗般煩厭。不過世事難料，劇情的確峰迴路轉，潘一哥今屆打吡終獲坐騎，但估計其心情都五味雜陳，皆因無緣回老家出戰金拖鞋大賽，損失可能較無馬出戰打吡更大。

早前提及蔡約翰慣性於國際賽後的一段時間加強馬房攻勢；練者一月斬瓜切菜地贏十場，而踏入三月，在最近四個賽馬日均有頭馬進帳，暫時取得五場頭馬亦已經係上個月總和，明顯展開新一輪攻勢。

今晚第七場二班千二米，蔡廄「競駿輝煌」 季初表現平平，但前仗於劣勢力追當銳路程專家「笑傲江湖」；而上仗初跑谷草之餘，直路縱然走有利路段下入位，但在段速偏快下，選擇彎位抄外疊發力的難度也相當高，由此可反映其狀態已經全面回起。

綜觀今場快馬相對少，若「競駿輝煌」延續兩課大閘的敏銳起步反應，隨時可跟好位競跑，形勢或會佔優。再查當日蔡廄試閘有好走勢的「安泰」及「一世美麗」已相繼贏馬，似呼應上文提及蔡廄所展開的新一輪攻勢，值得重視。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 WP 11

第二場 Q/QP 1 膽拖 2 4 7 9

第七場 二重彩 8 複式膽拖 1 6 7

混合過關三串七 共188注

