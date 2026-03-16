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希威森「凝妙星」「建測羣英」 

馬圈快訊
更新時間：18:53 2026-03-16 HKT
發佈時間：18:53 2026-03-16 HKT

周三晚谷草夜賽，希威森有七匹坐騎，包括季初曾在其胯下上名的「凝妙星」和季內曾由他贏馬的「建測羣英」。今晨希威森表示，上述兩駒已騎慣騎熟，對牠們的脾性了解，希望能取得佳績。

凝妙星爭取首捷

「凝妙星」季初配希威森在谷草一哩跑第二。
「凝妙星」季初配希威森在谷草一哩跑第二。

出爭第六場四班千八米的希廄「凝妙星」，季初配希威森在谷草一哩跑第二，如今帥權重落入其手，騎者說：「『凝妙星』質素不俗，目前評分肯定具競爭力，即使其後仍未取得勝利，但每仗均跑近，我很高興能再策騎牠上陣；日前我在晨課替其考驗，馬兒全程走勢暢順，具備良好狀態。從牠上場在田草千八米跑獲季軍的表現看來，證明具備不俗氣量，今仗轉戰谷草千八米，希望牠屆時能發揮出實力，爭取在港首場頭馬。」

建測羣英保持勇態

「建測羣英」上仗轉黎昭昇馬房初出即取得亞軍。
「建測羣英」上仗轉黎昭昇馬房初出即取得亞軍。

列陣第九場三班一哩的「建測羣英」，上仗轉黎昭昇馬房初出即取得亞軍，相隔兩個星期後，周三晚再跑同程，希威森說：「『建測羣英』轉倉後健康正常，立即可延續操練、提升狀態；上仗牠賽前試閘走勢甚佳，故復出即上名並不意外；復課後其操練正常，繼續保持勇態，周三晚再攻最正宗的谷草一哩，只要起步後能順利搶出或進佔前列，也具爭勝機會。」

文傑

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