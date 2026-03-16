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馬會在南非Cape Racing 2026年精選周歲馬拍賣會購入一駒

馬圈快訊
更新時間：15:25 2026-03-16 HKT
發佈時間：15:25 2026-03-16 HKT

香港賽馬會最近在南非開普敦舉行的Cape Racing 2026年精選週歲馬拍賣會（3月13至14日）上，以四百萬南非蘭特（約合一百九十六萬港元）購入一匹血統優秀的雄馬。
 
這匹編號94棗色幼駒長相吸引，是今次拍賣會成交價第二高的拍賣馬。此駒的母系「歌頌阿發」（Singforafa）是一匹高質短途佳駟，服役時共取得六捷，包括於2021年揚威南非雌馬短途錦標（1200米一級賽）。
 
此駒的父系Rafeef曾於2017年榮膺南非最佳短途馬，目前是南非的前列種馬之一。Rafeef的頂級子嗣包括一級賽冠軍「雷電」（Thunderstruck）、「威廉羅伯」（William Robertson）及「阿拉格塔」（Aragosta）等，至今各匹子嗣已合共贏得接近二百場頭馬。
 
該駒的資料如下：

拍賣編號：94    
毛色／性別：棗色雄馬        

血統：    
父：Rafeef   母：「歌頌阿發」Singforafa
外祖父：Potala Palace

購入價：4,000,000南非蘭特 （約合1,966,000港元）


 

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