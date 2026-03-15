馬場密探048｜「堅先生」田泰安起孖

練馬師桂福特日前返回南非岀席拍賣會，但匆匆返回香港，在今日賽事督戰，果然心中有馬，先在第二場「怡昌奇兵」跑第二，接着在第四場憑初岀馬「堅先生」贏得今季第十八場頭馬，叧外鞍上人田泰安則率先起孖。

「先生」系馬主史立德名下的「堅先生」今日一出即勝，史立德於下周一（三月十六日）生日，愛駒在港初出即勝，正好為史立德賀壽。「堅先生」是桂福特在香港第一匹初出即勝的自購新馬，史立德說：「賽前我沒有告訴桂福特自己在周一生日，『堅先生』一出即勝，是我理想的生日禮物。桂福特非常勤力，他從南非買了兩匹馬，今早才從南非回港，即趕入馬場親自督戰。當初桂福特給了我三匹馬揀，結果我揀了『堅先生』；桂福特後來對我說，如果要他三揀一，他都揀『堅先生』，大家可算是心有靈犀。『堅先生』體重達千二磅，身形龐大，我向來喜歡大馬，加上馬兒在外地的試閘走勢悅目，因此我揀選了牠。『堅先生』今場牠在港初出，能在馬群中穿上勝出，可見馬兒鬥心強橫，希望牠越來越進步。」

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