廖事如神│「安定神駒」又一良機

剛剛谷賽方嘉柏豪取三場頭馬，現於練馬師榜帶離次席的希斯五場。賽後訪問方嘉柏十分風騷，笑稱快活谷是Casper Valley。今季方嘉柏爭冠決心明顯，加上莫雷拉將回港作馬房主帥，季尾爭霸可謂如虎添翼。

第三場四班千二米，參戰馬大多質新，上陣經驗較淺。當中「安定神駒」只曾兩戰，已於陣上交出好走勢。上場447場次跑第三，雖負頭馬三個馬位，但受制慢步速而衝刺凌厲，末段造22秒49並不失禮。最後試跑被安排拍跳打磨，再次排一檔應會把握良機。「跨境駿馬」近期全面上軌道，屬合理熱門。上仗讓「綫路英雄」四磅而敗，但至少證明於四班負重磅仍具競爭力。蔡約翰今日大軍壓境，「跨境駿馬」勢必配合。「賢知有您」進度良好，419場次可力壓「錶之浩瀚」而與新勝馬「鼓浪好友」串Q，「錶之浩瀚」再出已補中，賽績水準高。本身近來韁口有放鬆，可望交出進步表現。「紅海風帆」難以捉摸，隨時殺入一席。

第十場三班千二米。「喜蓮勁感」為北半球自購馬，在港初出即勝，令人寄望甚殷，更曾被認為有望進軍打吡。可惜進度未如理想，贏馬後兩戰都只能跑獲無威脅的第四，無緣衝擊四歲系列。惟近來晨課續見進步，情緒趨安穩。最近除頭罩試閘留後，末段自動湧上，成熟有進，可望交出進步表現。「赤海」初出即上名，質素不俗，今仗檔位大幅內移，可輕鬆貼欄前領求補中。「醒目高球」跑法趨靈活，上場負頂磅而稍留仍大勝。升上三班磅位減輕頗具份量。「首飾悟空」今季於四班輕勝，證明在四班稍超，今場配合蔡廄攻勢縮程，仍然不容忽視。

廖浩賢精選

第三場 7 安定神駒 1 跨境駿馬

5 賢知友您 11 紅海風帆

第十場 2 喜蓮勁感 3 赤海

4 醒目高球 9 首飾悟空