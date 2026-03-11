馬場密探048｜「俏眼光」捧木球會盃

今晚快活谷第五場三班千二米，蔡廄的「俏眼光」今季服役以來演出穩定，上陣八次均取得獎金，今晚此駒轉戰谷草短途，即使排在九檔，仍然在麥文堅胯下力壓「佛亮老撾」，贏馬兼捧走紀利華木球會挑戰盃，表現出色。

賽後「俏眼光」馬主譚智峯的爸爸譚榮根說：「『俏眼光』初跑快活谷，賽前我的信心不大，蔡約翰對我表示，馬兒狀態很好，但始終同場對手甚強，所以今場頭馬是意外驚喜。」

練馬師蔡約翰說：「麥文堅今場發揮『俏眼光』出色，他是一位優秀的年輕騎師，很快已經適應香港模式，相信他會越跑越好。至於『俏眼光』陣上的表現一向準繩，狀態長期可保持，牠上場在沙田千二米走勢很理想，今場首度渡江而戰，臨場情緒有少許緊張，仍然可以勝出，可見牠的谷草性能不錯，我認為牠跑沙田及快活谷均合發揮，此馬向來有點口勁，陣上需要讓馬兒放鬆地跑，馬兒在麥文堅的發揮下交出水準，贏馬亦合理。」

