波仔至醒靈活玩│「盈妍威楓」締速佳

馬圈快訊
更新時間：02:00 2026-03-11 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-11 HKT

馬會今年初在試閘片段之中，加載了閘前狀況，觀賞者亦可自行選擇在起步一刻才開始播放，這的確是一項德政；因為這樣可以多看到各駒閘前的情緒如何，尤其是轉換了新配備的馬匹。不過，若想更趨完善，不妨考慮加插起步直鏡，這樣對究竟馬匹是真慢閘，還是受擠碰所影響，有更大幫助。

第五場「盈妍威楓」季內三次跑谷草千二米兩度入位，其中在216場次與「安康萬里」鬥至以鼻位見負，事後看該仗不少蹄下敗將之後均可取得頭馬，足見賽事水準高。雖然之後兩仗無以為繼，但總場次302直路上全程困塞、未盡發揮；在340場次，牠則沿途走外疊競跑，頗蝕當日的跑道偏差，再看同場相若跑法落第的「錶之極光」及「穿甲戰鷹」，之後都不勝有位，正好解釋敗因。

再看上仗「盈妍威楓」起步未算快，早段殿後稍失先機，然而在前慢後快、對後上馬不利的步速，加上彎位走三疊蝕腳程下，牠在最後八百米仍可締理想段速，不比新勝馬「粵港資駒」差，足見表現未走樣。今仗排檔內移至四檔，如起步後可咬守中間位置，有力爭取季內首場頭馬。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 WP 3
第五場 Q/QP 7 膽拖 2 3 5 10 
第六場 Q 1 4 8 10 複式
混合過關三串七 共188注
 

