姚本輝指袁幸堯騎前置叻 甄子丹愛駒正合她

香港歷年來有六位本地女騎師策騎，分別有江碧蕙、鍾麗芳、簡慧榆、余詠詩、蔣嘉琦和現役的黃寶妮，袁幸堯則是第七位香港女將，備受關注，今早吸引多個傳媒採訪。

袁幸堯過往在港受訓時，已跟隨姚本輝學藝，雙方早有淵源，對於再續師徒緣，姚本輝說：「袁幸堯騎具前速馬特別好，例如「極速神影」今日在她胯下試閘，出閘好快，好肯跑，好啱她跑，此馬稍後出賽時，好大機會由她策騎。」「極速神影」馬主之一是打吡大使兼影壇巨星甄子丹。

袁幸堯則說：「我出外習訓時，曾經跟輝哥學習，輝哥教導我很多騎術上的知識，連如何唞氣都有教導我，非常細心。」

袁幸堯是姚本輝第三位徒弟，姚本輝過往曾經收過三位見習騎師，分別有余健雄及現任丁冠豪副練馬師呂卓賢。

