布浩榮袁幸堯今早各為三駒試閘
更新時間：12:59 2026-03-10 HKT
發佈時間：12:59 2026-03-10 HKT
發佈時間：12:59 2026-03-10 HKT
在不久的將來，香港馬圈將會同時有兩位女見習騎師策馬上陣！姚廄見習騎師袁幸堯將在下月一日開始在港策騎，馬會安排她今早初次會見傳媒。
今早沙田舉行六組大閘，新任澳洲騎師布浩榮首次參與試閘。布浩榮策騎希廄「弘智多寶」、游廄「無極勇將」和姚廄「笑看風雲」試閘；至於袁幸堯回流後首度試閘，所試三匹同是姚廄馬，分別為「輝灑自如」、「極速神影」和「勇進駒」試閘。
布浩榮收操後，與馬會高層夏定安及布文言談甚歡，布浩榮表示十分感謝香港賽馬會給予機會，並期待在香港展開客串期。
袁幸堯則表示， 自己的強項是推騎，希望全方位不斷進步，她表示很崇拜韋紀力和莫雷拉，兩人都曾經教導她不少騎功上的知識。袁幸堯說：「我會向每一位騎師取經，因為每一位騎師的策騎方法都不同，值得我好好學習。我不會與其他騎師包括黃寶妮去攀比，因此我沒有壓力，我只會和自己比較，希望每一日都有進步。」
至於另一女將黃寶妮，早前已接受評估確定適宜策馬試閘，相信很快可披甲。
陳嘉甜
最Hit
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
2026-03-09 12:59 HKT
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
2026-03-09 09:00 HKT