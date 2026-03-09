Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

舉步遠征待定 艾兆禮四喜迎B

馬圈快訊
更新時間：00:04 2026-03-09 HKT
發佈時間：00:04 2026-03-09 HKT

昨日沙田八草三泥賽事，手風最順騎師當數艾兆禮，其有身孕的未婚妻Emma昨午已在醫院，準備晚上分娩，囝囝未出世已腳頭甚好，艾兆禮旺氣逼人，先於第二場至第四場憑「劍無情」、「起舞奜奜」與「金玉良言」直落三捷，第九場另策蔡廄「安都」捧走九龍塘會盃，最終以62分封騎師王；另一位將再為人父的梁家俊，亦在頭場勝出「日出東方」。練馬師方面，告東尼大演帽子戲法，並且連贏四日。

意大利籍騎師艾兆禮近期表現可謂着晒火，二月份勝出九W成績驕人，對上兩戰手風亦順，先後贏出「步風雷」與「福星小子」，而昨午在未婚妻Emma臨盆之際，將為人父既興奮又緊張，搏殺卻得心應手，先在第二場策東廄「劍無情」爆出18倍冷W，之後在第三場、第四場四班泥地千二米賽事，分別策騎文廄「起舞奜奜」及賀廄「金玉良言」贏馬；然後在第九場策蔡廄「安都」再添一捷，捧走全日唯一盃賽九龍塘會盃，個人連贏三個賽日並添四捷，今季已累積三十五場頭馬，暫只落後於昨午憑「怡昌光輝」贏馬的布文四場頭馬，有望挑戰對方的二哥地位。

「舉步生風」遠征待定

艾兆禮昨日四捷中，「起舞奜奜」屬文家良練馬師團體馬名下，之前八戰未勝，昨日在於艾兆禮胯下開齋。文家良說︰「『起舞奜奜』之前在泥地賽事跑得接近，上兩仗其實已有爭勝機會，無奈早段被其他馬匹阻礙，有點失運。今仗換了艾兆禮一試，同場有其他馬匹前速快，『起舞奜奜』在艾兆禮胯下走得暢順，結果順利取勝。」

昨午最高班戲碼第十場一班草地千二米，賽果十分正路，由評分最高的葉廄「舉步生風」配潘頓大熱報捷，賽後葉楚航說︰「牠今場贏級數，以往牠常常遇到『嘉應高昇』，馬王有幾犀利，大家都知。『舉步生風』今場早段未搵到位，惟潘頓一搵到位只打一鞭即勝。 至於去不去杜拜，我們仍然未決定，惟已卜了三月十六日航班予馬匹離港，但馬伕及馬房員工都是香港馬會員工，航班和保險都有很多問題。所以我們仍未決定杜拜之行是否成事，會考慮多一個星期。」


按圖睇有關相片：

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
11小時前
「威龍潘金蓮」梁茵徹底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  網民質疑扮嘢？
「威龍潘金蓮」梁茵徹底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  網民質疑扮嘢？
影視圈
9小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
18小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
11小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
17小時前
逐玉｜張凌赫、田曦薇「假婚真愛」 劇情懶人包、角色介紹、5大看點
逐玉｜劇情懶人包、角色介紹、5大看點 張凌赫、田曦薇「假婚真愛」
影視圈
14小時前
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
13小時前
白色衣服泛黃洗不掉？清潔達人教「三寶配方」去除頑固污漬 加入小蘇打更除臭？
白色衣服泛黃洗不掉？清潔達人教「三寶配方」去除頑固污漬 加入小蘇打更除臭？
食用安全
12小時前