舉步遠征待定 艾兆禮四喜迎B

昨日沙田八草三泥賽事，手風最順騎師當數艾兆禮，其有身孕的未婚妻Emma昨午已在醫院，準備晚上分娩，囝囝未出世已腳頭甚好，艾兆禮旺氣逼人，先於第二場至第四場憑「劍無情」、「起舞奜奜」與「金玉良言」直落三捷，第九場另策蔡廄「安都」捧走九龍塘會盃，最終以62分封騎師王；另一位將再為人父的梁家俊，亦在頭場勝出「日出東方」。練馬師方面，告東尼大演帽子戲法，並且連贏四日。

意大利籍騎師艾兆禮近期表現可謂着晒火，二月份勝出九W成績驕人，對上兩戰手風亦順，先後贏出「步風雷」與「福星小子」，而昨午在未婚妻Emma臨盆之際，將為人父既興奮又緊張，搏殺卻得心應手，先在第二場策東廄「劍無情」爆出18倍冷W，之後在第三場、第四場四班泥地千二米賽事，分別策騎文廄「起舞奜奜」及賀廄「金玉良言」贏馬；然後在第九場策蔡廄「安都」再添一捷，捧走全日唯一盃賽九龍塘會盃，個人連贏三個賽日並添四捷，今季已累積三十五場頭馬，暫只落後於昨午憑「怡昌光輝」贏馬的布文四場頭馬，有望挑戰對方的二哥地位。

「舉步生風」遠征待定

艾兆禮昨日四捷中，「起舞奜奜」屬文家良練馬師團體馬名下，之前八戰未勝，昨日在於艾兆禮胯下開齋。文家良說︰「『起舞奜奜』之前在泥地賽事跑得接近，上兩仗其實已有爭勝機會，無奈早段被其他馬匹阻礙，有點失運。今仗換了艾兆禮一試，同場有其他馬匹前速快，『起舞奜奜』在艾兆禮胯下走得暢順，結果順利取勝。」

昨午最高班戲碼第十場一班草地千二米，賽果十分正路，由評分最高的葉廄「舉步生風」配潘頓大熱報捷，賽後葉楚航說︰「牠今場贏級數，以往牠常常遇到『嘉應高昇』，馬王有幾犀利，大家都知。『舉步生風』今場早段未搵到位，惟潘頓一搵到位只打一鞭即勝。 至於去不去杜拜，我們仍然未決定，惟已卜了三月十六日航班予馬匹離港，但馬伕及馬房員工都是香港馬會員工，航班和保險都有很多問題。所以我們仍未決定杜拜之行是否成事，會考慮多一個星期。」



按圖睇有關相片：