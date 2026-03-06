「再度遇見」近況勇銳已準備就緒勇闖高原力爭栗馬錦標

栗馬錦標（1600米一級賽）將於周六（3月7日）在南非約翰內斯堡的特夫方丹馬場舉行。練馬師史奈斯將派出佳駟「再度遇見」參賽，他坦言派馬到海外爭勝可能比征服約翰內斯堡的高海拔來得更容易。

「再度遇見」上仗揚威一級賽大都會錦標（2000米）後，今仗料將成為大熱門。然而，此駒迄今僅曾在特夫方丹作賽一次，得第五名，而史奈斯也深知今次任務艱巨。

史奈斯說︰「馬兒狀態勇銳，健康良好，因此我們覺得既然如此，何不邁出下一步？但明顯地前往約翰內斯堡永遠都是一個艱巨的任務。」

史奈斯倒是不太擔心「再度遇見」應付今仗一哩途程的能力。這匹六歲佳駟曾於1月初在一級賽國王碟（1600米）跑獲接近的季軍，出道以來也曾四度在此程上奏凱。

史奈斯說︰「馬兒今季兩次出戰一哩賽時都稍為欠運。牠看來留得有點後，從後追上時運氣也欠佳。」「再度遇見」服役至今出賽二十九次，首二十七仗均為羅拔時馬房披甲，最近兩仗則為史奈斯馬房上陣。

「我認為馬兒面對這些對手時極具競爭力。坦白說，如果今仗是角逐2000米途程，牠可謂勝券在握，但回到一哩（1600米）途程時，牠稍為吃虧。不過，馬兒在此程的賽績也很出色。」

「馬兒當然值得高度重視。牠目前的狀態十分好，但前往高原作賽自然是一個大難題。」

「再度遇見」今仗的頭號勁敵相信是勝出國王碟的「真王子」，而史奈斯相信這場賽事可能會演變成一場兩強決鬥。

他說︰「坦白說，我認為今仗純屬兩駒之爭。牠們的水準都非常高，無論角逐南非任何地方的一哩賽都會成為擂台躉，這點毋庸置疑。牠們都十分優秀。」史奈斯坦言「再度遇見」今仗在十駒中排第八檔起步，檔位未算理想。

「在特夫方丹出賽時排外檔出閘無疑不太理想，但那裏有一條長直路，況且馬兒狀態當銳，是一匹小巨星。我們真的希望牠能夠應付高海拔的環境。」

「真王子」儘管從未在特夫方丹作賽，但就受追捧程度而言，牠看來會是唯一能媲美「再度遇見」的參賽馬。其他有能力爭入位置的賽駒包括「防守」、「正義男兒」及「火攻」，而去年以輕鬆姿態勝出此賽的「星際速度」也會力求蟬聯冠軍。

除了栗馬錦標外，當天特夫方丹也會上演兩項1800米一級賽南非雌馬經典賽及香港賽馬會全球匯合彩池南非經典賽，屆時將有不少南非三歲菁英聚首一堂爭奪殊榮。

馬會將於周六（3月7日）即時轉播南非栗馬錦標賽馬日的三場一級賽來港。栗馬錦標編為海外賽事第四組第三場，將於香港時間晚上九時三十五分開跑；南非雌馬經典賽編為海外賽事第四組第一場，將於香港時間晚上八時二十五分開跑；香港賽馬會全球匯合彩池南非經典賽編為海外賽事第四組第二場，將於香港時間晚上九時正開跑。