「尼河市鎮」重磅上陣 力爭揚威一級賽新市場讓賽

近仗氣勢如虹的「尼河市鎮」將於週六（3月7日）在澳洲墨爾本費明頓馬場角逐新市場讓賽（1200米一級賽），須背負此賽自1938年以來三歲馬的最高負磅上陣。



這匹Street Boss子嗣至今已在著名的費明頓直路上攻下兩項一級賽，分別是去年最後一仗揚威雅閣圍錦標（1200米），其後於上仗作今年首戰時勝出閃電錦標（1000米）。



「尼河市鎮」今仗將負126磅上陣，而對上一匹在負此磅數下贏得新市場讓賽的三歲馬，已要追溯至八十八年前的殿堂級名駒Ajax。



年輕賽駒一般鮮有負重磅出賽，但「尼河市鎮」迄今八戰，往往能自包尾位置施展凌厲後勁後闖入前列，取得五冠一亞一季的佳績，累積總獎金更已高達約一千四百萬港元，實力非同凡響。



「尼河市鎮」今仗除了要讓磅予較年長及更具經驗的對手外，也會再度與三歲雌馬「劍蘭花放」對壘。「劍蘭花放」近兩次在費明頓與「尼河市鎮」較勁時均在該駒之後跑獲亞軍，今仗僅需負111磅上陣。



同場的七歲馬「飛電神使」則會負最重磅127磅出賽。

「尼河市鎮」直路賽極佳

與父親菲德文合夥練馬的菲敦盟表示，「尼河市鎮」以往角逐費明頓直路賽的成績極佳，四戰共得三冠一季。



他說：「一直以來的計劃是讓馬兒出戰閃電錦標及新市場讓賽，直至目前一切順利，而我相信大家都會希望看到這樣的佳駟亮相新市場讓賽。」



「馬兒的配磅無論如何都會偏重。牠不會背負一般三歲賽駒的輕磅，而只有非常優秀的賽駒才會負此重磅並能夠取得勝利。但願我們的賽駒能勝任。」



菲敦盟認為「尼河市鎮」非常專業，而牠的競賽技巧及陣上走勢也越來越好。



由華禮納訓練的「天使資金」及白敬雅麾下的「好力駒」預料將會成為各熱門賽駒的最大威脅。



田泰安原定由香港遠赴費明頓馬場為「活頓之先」主轡，但他早前滯留杜拜，此駒現改由羅敦執韁。



新市場讓賽編為海外賽事第二組第二場，將於香港時間3月7日（星期六）下午一時五十五分開跑。