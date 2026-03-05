Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

華禮納強陣出擊肯德百里錦標冀主宰爭勝形勢

馬圈快訊
更新時間：19:45 2026-03-05 HKT
發佈時間：19:45 2026-03-05 HKT

 肯德百里錦標（1300米一級賽）將於週六（3月7日）在澳洲悉尼蘭域馬場舉行。目前在悉尼練馬師榜上領先的華禮納將派遣三駒參賽，當中包括兩匹爭標熱門「早麗星」及「星彩女兒」，可謂主宰此賽的爭勝形勢。
 
華禮納今仗派出的三匹參賽馬中，「早麗星」今仗續由麥道朗主轡，與「星彩女兒」同樣預料會成為大熱門；而現年三歲的「倍留神」雖然近兩仗在著名的費明頓直路上出賽均無功而還，但華禮納相信今仗途程更適合該駒發揮。
 
「倍留神」去年曾在玫瑰崗勝出一項1400米一級賽，其後於上季最後一戰出爭雅閣圍錦標（1200米一級賽）時落後頭馬四個馬位得第四名，而上仗角逐今季首戰閃電錦標（1000米一級賽）在一度帶頭競跑後最終包尾而回。
 
華禮納說：「馬兒在（費明頓的）直路上就是未能發揮出水準。」
 
「馬兒的速度上乘，但也許仍不足以與1000米賽駒比拼。我認為牠的速度在1200米至1500米途程上更能派上用場，牠可維持高速競跑。我們必須讓牠回師該類型的賽事，而我們覺得肯德百里錦標是最佳的選擇。」
 
「馬兒揚威差不多類型的金玫瑰錦標（1400米一級賽）後，評分大幅飆升至世界級水平，所以我們只需嘗試讓牠重現當時的水準及回到那個境界。」
 
「早麗星」於今年首戰輕鬆取勝，而廄侶「星彩女兒」則於同仗跑獲季軍。
 
華禮納說：「兩駒於今年首戰均有好表現。『早麗星』的演出精彩，賽後狀態也保持得很好，而1300米途程將適合牠發揮。『星彩女兒』於復出戰的演出同樣出色。」

奧詩查奕通三路興兵

合夥練馬的奧詩及查奕通同樣派出三駒參賽，分別是「全能鐵衛」、「約克郡」及備受好評的三歲雄馬「拿破崙式」。
 
奧詩說：「我們並不怕挑戰較年長的賽駒，我曾經憑三歲馬勝出此賽。當時我為高多芬陣營效力，派出『大喊大叫』攻下此賽，而『拿破崙式』比『大喊大叫』更優秀。馬兒在休後首仗與『動心』同場較量，而該駒曾在珠穆朗瑪峰錦標擊敗同場所有更年長的澳洲賽駒（在『嘉應高昇』之後跑獲亞軍）。」
 
「我認為不少三歲賽駒已展現出相當出眾的實力，而『拿破崙式』也是其中一匹能力不俗的三歲馬。」
 
由馬漢雅訓練的「巫師銀行」也是今仗的熱門分子之一。
 
肯德百里錦標編為海外賽事第三組第二場，將於香港時間3月7日（星期六）下午二時十五分在澳洲悉尼開跑。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
14小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
8小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
4小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
8小時前
BNO VS 特區護照｜周顯
BNO VS 特區護照｜周顯
投資理財
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
9小時前
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
00:34
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
突發
3小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT