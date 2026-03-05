華禮納強陣出擊肯德百里錦標冀主宰爭勝形勢

肯德百里錦標（1300米一級賽）將於週六（3月7日）在澳洲悉尼蘭域馬場舉行。目前在悉尼練馬師榜上領先的華禮納將派遣三駒參賽，當中包括兩匹爭標熱門「早麗星」及「星彩女兒」，可謂主宰此賽的爭勝形勢。



華禮納今仗派出的三匹參賽馬中，「早麗星」今仗續由麥道朗主轡，與「星彩女兒」同樣預料會成為大熱門；而現年三歲的「倍留神」雖然近兩仗在著名的費明頓直路上出賽均無功而還，但華禮納相信今仗途程更適合該駒發揮。



「倍留神」去年曾在玫瑰崗勝出一項1400米一級賽，其後於上季最後一戰出爭雅閣圍錦標（1200米一級賽）時落後頭馬四個馬位得第四名，而上仗角逐今季首戰閃電錦標（1000米一級賽）在一度帶頭競跑後最終包尾而回。



華禮納說：「馬兒在（費明頓的）直路上就是未能發揮出水準。」



「馬兒的速度上乘，但也許仍不足以與1000米賽駒比拼。我認為牠的速度在1200米至1500米途程上更能派上用場，牠可維持高速競跑。我們必須讓牠回師該類型的賽事，而我們覺得肯德百里錦標是最佳的選擇。」



「馬兒揚威差不多類型的金玫瑰錦標（1400米一級賽）後，評分大幅飆升至世界級水平，所以我們只需嘗試讓牠重現當時的水準及回到那個境界。」



「早麗星」於今年首戰輕鬆取勝，而廄侶「星彩女兒」則於同仗跑獲季軍。



華禮納說：「兩駒於今年首戰均有好表現。『早麗星』的演出精彩，賽後狀態也保持得很好，而1300米途程將適合牠發揮。『星彩女兒』於復出戰的演出同樣出色。」

奧詩查奕通三路興兵

合夥練馬的奧詩及查奕通同樣派出三駒參賽，分別是「全能鐵衛」、「約克郡」及備受好評的三歲雄馬「拿破崙式」。



奧詩說：「我們並不怕挑戰較年長的賽駒，我曾經憑三歲馬勝出此賽。當時我為高多芬陣營效力，派出『大喊大叫』攻下此賽，而『拿破崙式』比『大喊大叫』更優秀。馬兒在休後首仗與『動心』同場較量，而該駒曾在珠穆朗瑪峰錦標擊敗同場所有更年長的澳洲賽駒（在『嘉應高昇』之後跑獲亞軍）。」



「我認為不少三歲賽駒已展現出相當出眾的實力，而『拿破崙式』也是其中一匹能力不俗的三歲馬。」



由馬漢雅訓練的「巫師銀行」也是今仗的熱門分子之一。



肯德百里錦標編為海外賽事第三組第二場，將於香港時間3月7日（星期六）下午二時十五分在澳洲悉尼開跑。