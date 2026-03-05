詹姆士及韋宏德馬房佈強陣出擊紐西蘭打吡

香港賽馬會全球匯合彩池紐西蘭打吡（2400米一級賽）將於週六（3月7日）在紐西蘭奧克蘭的愛沙妮馬場舉行。冠軍級練馬師詹姆士在這項經典大賽的戰績彪炳，今次他將派出三匹高班佳駟參賽，爭取第七次摘下紐西蘭打吡的桂冠。



詹姆士是紐西蘭打吡歷來成績最佳的練馬師，先後憑Tidal Light（1986年）、「樂善」（1995年）、「桑達」（1997年）、Hades（1999年）及「幕後功臣」（2012年）摘下桂冠；其後他與韋宏德合夥練馬後，又於2024年再憑「妙聲交織」奪標。



今屆賽事共有十六駒參賽，包括詹姆士及韋宏德馬房旗下三駒「路通巴黎」、「迷宮美女」及現為大熱門的「秋榮」，以及胡迪麾下剛勝出二級賽雅旺第堅尼（2100米）的「金水準」。



「秋榮」於2月7日在特里巴以悅目姿態攻下二級賽懷卡托堅尼（2000米），後於翌仗移師愛沙妮出爭一級賽紐西蘭橡樹大賽（2400米），在曾受干擾下仍能跑入亞席，僅負於一匹當銳的雌馬。

詹姆士及韋宏德滿意「秋榮」

詹姆士及韋宏德均對「秋榮」自上仗後至今的進度大感滿意。



韋宏德說︰「我們至今已看到兩件事。首先是牠在懷卡托堅尼擊敗多匹雄馬奪魁，第二是牠在橡樹大賽中展示的氣量肯定足以應付一哩半（2400米）途程。」



「馬兒做到了今仗大部分對手大概尚未做到的一些事，而牠於跑完橡樹大賽後的狀態進展極佳。」



「路通巴黎」近兩仗俱跑獲亞軍，但這匹「競速場地」的子嗣上仗出戰雅旺第堅尼時曾遇上不少阻滯。



根據競賽董事的報告，「路通巴黎」於該仗「出閘笨拙，其後於受擠迫時進一步受阻，因而失地。直路上在催策下傾向內閃，於接近七十五米處時急促向內斜跑，須被騎師修正。」



韋宏德談及這些事件時表示：「『路通巴黎』在雅旺第堅尼一役的發揮完全錯誤，但仍能跑獲亞軍。馬兒的質素非常高，我們一直對牠抱有很大的期望，但牠確實必須學會把事情做對才能爭勝。」



「迷宮美女」角逐紐西蘭橡樹大賽時曾在直路彎受阻，最終負於頭馬約五個半馬位而得第四名，也是情有可原。



韋宏德說︰「我們如今已知道這匹雌馬能夠應付一哩半途程。角逐橡樹大賽時，牠曾在直路初略受干擾，若非如此牠或許已能入位。我希望可看到牠不受干擾地上前。牠當然有力加入爭勝行列。」

戴文高力求再下一城

目前以墨爾本為策騎基地的戴文高去年夥拍「會做到」勝出紐西蘭打吡。這位紐西蘭騎師今年將策騎由艾令勝及艾莉珊訓練的「威飛虎」參賽，力求再下一城，但該駒上仗在雅旺第堅尼只得第六名，表現未算突出。



戴文高說︰「我得悉該役是馬兒首次競逐如此長的途程，表現得有點不習慣。今次牠將會除下眼罩出戰打吡，希望牠能夠汲取上仗的經驗，跑得更好。牠前仗在愛沙妮取勝時的表現看來相當出色。」



香港賽馬會全球匯合彩池紐西蘭打吡編為海外賽事第一組第四場，將於香港時間星期六（3月7日）下午十二時十三分開跑。