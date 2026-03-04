Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「堅多福」大熱響頭炮

更新時間：19:09 2026-03-04 HKT
發佈時間：19:09 2026-03-04 HKT

今晚快活谷賽事方嘉柏馬房布下強陣，果然首匹參戰馬「堅多福」便在頭場五班千八米，由騎師布文策騎以四點二倍大熱勝出，方廄今晚餘下多匹參戰馬實力甚強，有望連場數胡。

賽後「堅多福」馬主劉心暉說:「『堅多福』過往取得的一場頭馬，也是由布文建功，之後因為造磅因素，因此需要另找其他騎師。『堅多福』和布文很合拍，其韁繩令馬兒跑得很舒服，牠的口勁比較重，我們今次都擔心牠留不到，憂心牠可能放得太快，幸而布文的韁繩拿揑得很出色，早段雖然有點搶口，但布文發揮出色，順利交出頭馬 希望馬兒繼續進步，升上四班仍有可為。」

