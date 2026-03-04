波仔至醒靈活玩│「好實力」三班夠爭

今晚第九場三班一哩，「爆笑」及「魅力知耀」均曾在本欄提供作為大題；當刨這場賽事時，第一念當然是揀番上次雙蝕僅負的「魅力知耀」，呢匹五歲馬打疊兩仗劣勢下跑入三甲，應已納入正軌，相信繼續好鬥志爭特別獎金。

不過，執筆之時「魅力知耀」屬大熱門身分，再睇番上周夜賽尾段場次，直路走中外檔追嘅馬匹並不吃虧；而今晚早段有千八米及二千二百米賽事，在踩多兩圈的情況下，唔排除會直路出現鴛鴦地。思前想後，不如加多隻後上馬來個對碰WP。

結果揀咗呂廄「好實力」呢匹四歲北半球馬，季內贏四班一役雖然賺晒腳程，之後升上三班表現看似無以為繼；不過，先是333場次沿途步速偏快，此馬大部分時間走外疊形勢已經差，再者彎位受擠迫下需要收慢兼外閃，但直路仍可緊跟三班識贏的「有財有勢」過終點，表現並不差。

上仗「好實力」同樣在快步速下抄最外疊發力，但尾兩段所締段速比同程未甩三甲的「勁沙塵」更快，足見已有足夠能力於三班爭勝，馬房近五次賽事成績相當好，相信攻勢仍接踵而來。



波仔靈活玩過關提供：

第一場 WP 3 4 對碰

第四場 Q/QP 3 4 12 複式

第九場 WP 7 11 對碰

混合過關三串七 共174注