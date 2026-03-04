Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「好實力」三班夠爭

馬圈快訊
更新時間：02:00 2026-03-04 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-04 HKT

今晚第九場三班一哩，「爆笑」及「魅力知耀」均曾在本欄提供作為大題；當刨這場賽事時，第一念當然是揀番上次雙蝕僅負的「魅力知耀」，呢匹五歲馬打疊兩仗劣勢下跑入三甲，應已納入正軌，相信繼續好鬥志爭特別獎金。

不過，執筆之時「魅力知耀」屬大熱門身分，再睇番上周夜賽尾段場次，直路走中外檔追嘅馬匹並不吃虧；而今晚早段有千八米及二千二百米賽事，在踩多兩圈的情況下，唔排除會直路出現鴛鴦地。思前想後，不如加多隻後上馬來個對碰WP。

結果揀咗呂廄「好實力」呢匹四歲北半球馬，季內贏四班一役雖然賺晒腳程，之後升上三班表現看似無以為繼；不過，先是333場次沿途步速偏快，此馬大部分時間走外疊形勢已經差，再者彎位受擠迫下需要收慢兼外閃，但直路仍可緊跟三班識贏的「有財有勢」過終點，表現並不差。

上仗「好實力」同樣在快步速下抄最外疊發力，但尾兩段所締段速比同程未甩三甲的「勁沙塵」更快，足見已有足夠能力於三班爭勝，馬房近五次賽事成績相當好，相信攻勢仍接踵而來。


波仔靈活玩過關提供：

第一場 WP    3 4 對碰
第四場 Q/QP    3 4 12 複式
第九場 WP    7 11 對碰
混合過關三串七    共174注

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
13小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
美股恐慌情緒高漲 道指期貨瀉近1000點 美元美債抽升 專家：市場早前低估局勢
美股恐慌情緒高漲 道指瀉逾1100點 美元美債抽升 專家：市場轉向恐慌性拋售
股市
4小時前
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
7小時前
六合彩︱2000萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴
六合彩︱2000萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴
社會
5小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
中電消費券2026 |3月初起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
10小時前
許紹雄女兒許惠菁疑婚變 嫁銀行業才俊兩年避談婚姻狀況：現階段工作為重
10:35
許紹雄女兒許惠菁疑婚變 嫁銀行業才俊兩年避談婚姻狀況：現階段工作為重
影視圈
9小時前
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
5小時前