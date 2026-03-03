希斯「禾道威」「東方魅影」

目前以三十六場頭馬排在練馬師龍虎榜第二位的希斯，明晚將派遣八駒上陣，其中有三駒是上周三曾上陣，如今匆匆再出，加上配合其他參戰馬，有望取得佳績，甚至連場數胡。希斯表示，對「禾道威」和「東方魅影」兩駒的爭勝機會最感樂觀。

禾道威爭取二捷

「禾道威」明晚將列陣第三場四班二千二百米。

「禾道威」上周三在谷草一六五○米後上跑第五，明晚匆匆再出，列陣第三場四班二千二百米長途賽，希斯說：「『禾道威』今季跑過多場之後，才逐漸開始成熟進步，理應仍有進步空間，剛戰跑中距離明顯稍短，但末段仍追回多個馬位，走勢令我感到滿意。由牠早前曾在賽事走得接近之後，匆匆再出能贏長途賽，於是我今次便照辦煮碗，以將近相同的部署安排牠出戰，希望馬兒趁目前勇態，再次跑出最佳水準，爭取今季第二場頭馬。」

東方魅影乘勇再臨

「東方魅影」上周三以馬頭位之差不敵「幸運傳承」得亞軍。

「東方魅影」今季已先後出賽十三次，上周三以馬頭位之差不敵「幸運傳承」得亞軍，明晚再跑谷草千二米，希斯說：「此駒最近幾次出賽均排在大外檔起步，因而未能發揮出最佳水準，上仗牠排十檔，仍能力拼得亞軍，演出無疑在水準之上；賽後鑑於其勇態未見回落，於是我便決定安排牠今次再戰，有幸抽得四檔起步，無疑有利得多，預期形勢較上周理想，倘若臨場有雨，令跑道變得更鬆軟，將對『東方魅影』的爭勝機會帶來幫助。」

希斯最後還提到，「魅力知耀」上場初跑谷草一六五○米，起步後全程領放，終點前力拼得季軍，反映腳法適合谷草，由於谷戰水準較沙田賽事稍低，且較少機會碰上超班對手，於是他決定安排馬兒再跑谷草，楊明綸亦騎慣騎熟，屆時有望再發揮出應有實力，「魅力知耀」也是明晚的爭勝分子。

文傑