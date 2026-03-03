Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希斯「禾道威」「東方魅影」

馬圈快訊
更新時間：18:13 2026-03-03 HKT
發佈時間：18:13 2026-03-03 HKT

目前以三十六場頭馬排在練馬師龍虎榜第二位的希斯，明晚將派遣八駒上陣，其中有三駒是上周三曾上陣，如今匆匆再出，加上配合其他參戰馬，有望取得佳績，甚至連場數胡。希斯表示，對「禾道威」和「東方魅影」兩駒的爭勝機會最感樂觀。

禾道威爭取二捷

「禾道威」明晚將列陣第三場四班二千二百米。
「禾道威」明晚將列陣第三場四班二千二百米。

「禾道威」上周三在谷草一六五○米後上跑第五，明晚匆匆再出，列陣第三場四班二千二百米長途賽，希斯說：「『禾道威』今季跑過多場之後，才逐漸開始成熟進步，理應仍有進步空間，剛戰跑中距離明顯稍短，但末段仍追回多個馬位，走勢令我感到滿意。由牠早前曾在賽事走得接近之後，匆匆再出能贏長途賽，於是我今次便照辦煮碗，以將近相同的部署安排牠出戰，希望馬兒趁目前勇態，再次跑出最佳水準，爭取今季第二場頭馬。」

東方魅影乘勇再臨

「東方魅影」上周三以馬頭位之差不敵「幸運傳承」得亞軍。
「東方魅影」上周三以馬頭位之差不敵「幸運傳承」得亞軍。

「東方魅影」今季已先後出賽十三次，上周三以馬頭位之差不敵「幸運傳承」得亞軍，明晚再跑谷草千二米，希斯說：「此駒最近幾次出賽均排在大外檔起步，因而未能發揮出最佳水準，上仗牠排十檔，仍能力拼得亞軍，演出無疑在水準之上；賽後鑑於其勇態未見回落，於是我便決定安排牠今次再戰，有幸抽得四檔起步，無疑有利得多，預期形勢較上周理想，倘若臨場有雨，令跑道變得更鬆軟，將對『東方魅影』的爭勝機會帶來幫助。」

希斯最後還提到，「魅力知耀」上場初跑谷草一六五○米，起步後全程領放，終點前力拼得季軍，反映腳法適合谷草，由於谷戰水準較沙田賽事稍低，且較少機會碰上超班對手，於是他決定安排馬兒再跑谷草，楊明綸亦騎慣騎熟，屆時有望再發揮出應有實力，「魅力知耀」也是明晚的爭勝分子。

文傑

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
5小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
7小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
7小時前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
6小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
6小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
10小時前
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
影視圈
5小時前