馬場密探048｜「閃耀天河」周俊樂200W

練馬師呂健威和華將周俊樂在第二場的「超拍檔」勝出後，於第六場又攜手以「閃耀天河」贏馬，兩人雙雙起孖，今場亦是周俊樂在港第二百場頭馬，個人手風大順。

周俊樂今日憑「超拍檔」及「閃耀天河」兩匹呂廐馬起孖， 呂健威身在澳洲買馬，因而不在場，而「閃耀天河」是周俊樂在港從騎第二百場頭馬。

周俊樂說:「賽前我覺得自己的坐騎實力不俗，很開心今期賽事可以勝出在香港第二百場頭馬，踏入從騎新里程碑，希望練馬師和馬主繼續支持我，我會努力贏更多頭馬。『閃耀天河』出閘不算快，牠向來是後上馬，今仗在直路上交出強橫後勁勝出，至於「超拍檔」在直路力力鬥『加州勇勝』，直到最後五百米我知道牠可以贏。」

