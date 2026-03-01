Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「步風雷」輕鬆連捷

馬圈快訊
更新時間：13:18 2026-03-01 HKT
發佈時間：13:18 2026-03-01 HKT

伍鵬志馬房的「步風雷」，剛戰谷草千八米由艾兆禮策騎，贏得在港首場頭馬，今午原裝配搭，轉戰田草千八米，結果輕鬆取得連捷，艾兆禮今季頭馬數字亦達三十大關。

賽後練馬師伍鵬志說:「『步風雷』自從轉了配備後，走勢比之前穩定，馬兒比之前成熟，加上這一兩天下雨，場地黏軟，對馬兒有幫助。賽前我預計有步速，守在二，三位，今仗形勢有利。其實馬兒今季初的狀態已見不錯，曾經跑得接近，近期馬兒表現越來越好，希望持續有進步。」

