Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

獨家猛料│Roshan分享和特首同框片段

馬圈快訊
更新時間：14:45 2026-02-28 HKT
發佈時間：14:45 2026-02-28 HKT

方嘉柏在周日第十場派出「話你知」和「滿心星」應戰，對於練者來說，當然希望兩駒均跑入前列。其中馬迷對於「話你知」一定並不陌生，因為此駒馬主是超級網紅兼著名裁縫Roshan，他樂於在不同社交平台分享他和家人的生活點滴，以及和朋友、顧客等的互動，吸引不少粉絲網民，當中部分影片是在馬場拍攝，有助推廣香港賽馬運動。

「話你知」馬主是超級網紅兼著名裁縫Roshan (捧盃者) ，其動態一向吸引不少粉絲網民。
「話你知」馬主是超級網紅兼著名裁縫Roshan (捧盃者) ，其動態一向吸引不少粉絲網民。

近期Roshan分享的視頻中，更有一段與香港特首李家超同框。當「話你知」上季贏馬時，Roshan更興奮到即場在馬場內跳舞，而且跳起上來有板有眼、節奏感一流。

近期Roshan (左) 分享的視頻中，更有一段與香港特首李家超 (右) 同框。
近期Roshan (左) 分享的視頻中，更有一段與香港特首李家超 (右) 同框。

「話你知」上場配麥文堅只以短頭位見負跑得第二名，馬兒的走勢回甦，可見馬兒近期狀態理想，相信不少馬迷都會為此馬打氣，期待可以再次欣賞Roshan展示他一流的舞技。

「話你知」(10號) 上場配麥文堅只以短頭位見負跑得第二名，馬兒的走勢回甦，可見馬兒近期狀態理想。
「話你知」(10號) 上場配麥文堅只以短頭位見負跑得第二名，馬兒的走勢回甦，可見馬兒近期狀態理想。


陳嘉甜
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
9小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
3小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
6小時前
01:06
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
10小時前
伊朗局勢︱以色列宣佈襲擊伊朗　最高領袖辦公室附近遇襲︱不斷更新
即時國際
41分鐘前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
18小時前