獨家猛料│Roshan分享和特首同框片段
更新時間：14:45 2026-02-28 HKT
發佈時間：14:45 2026-02-28 HKT
方嘉柏在周日第十場派出「話你知」和「滿心星」應戰，對於練者來說，當然希望兩駒均跑入前列。其中馬迷對於「話你知」一定並不陌生，因為此駒馬主是超級網紅兼著名裁縫Roshan，他樂於在不同社交平台分享他和家人的生活點滴，以及和朋友、顧客等的互動，吸引不少粉絲網民，當中部分影片是在馬場拍攝，有助推廣香港賽馬運動。
近期Roshan分享的視頻中，更有一段與香港特首李家超同框。當「話你知」上季贏馬時，Roshan更興奮到即場在馬場內跳舞，而且跳起上來有板有眼、節奏感一流。
「話你知」上場配麥文堅只以短頭位見負跑得第二名，馬兒的走勢回甦，可見馬兒近期狀態理想，相信不少馬迷都會為此馬打氣，期待可以再次欣賞Roshan展示他一流的舞技。
