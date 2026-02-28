Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

獨家猛料│錶系三駒周日齊出擊

馬圈快訊
更新時間：14:27 2026-02-28 HKT
發佈時間：14:27 2026-02-28 HKT

「錶」系和「手機」系馬主楊建文和其家人，近季在港養馬數量眾多，是香港馬圈養馬大家族之一。

楊建文在新西蘭一口氣購入二十多匹馬，精挑細選「手機錶勁」（圖）來港。
楊建文在新西蘭一口氣購入二十多匹馬，精挑細選「手機錶勁」（圖）來港。

楊建文揀馬多元化，除了委託練馬師揀蟀外，也會親力親為物色良駒，前年楊建文在新西蘭一口氣購入二十多匹馬，精挑細選「手機錶勁」來港，結果該駒上場在港一出即勝，盡顯超班的本色，周日沙田賽事再出，跑第四場賽事，連捷在望。

 

「錶之宇宙」（圖）跑第九場四歲馬香港經典盃。
「錶之宇宙」（圖）跑第九場四歲馬香港經典盃。

同日「錶之宇宙」則跑第九場四歲馬香港經典盃，「錶之浩瀚」則出戰第五場，分頭出擊，有力為楊氏家族增添頭馬進帳。

「錶之浩瀚」（圖）則出戰第五場，分頭出擊，有力為楊氏家族增添頭馬進帳。
「錶之浩瀚」（圖）則出戰第五場，分頭出擊，有力為楊氏家族增添頭馬進帳。


陳嘉甜
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
9小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
3小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
6小時前
01:06
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
10小時前
伊朗局勢︱以色列宣佈襲擊伊朗　最高領袖辦公室附近遇襲︱不斷更新
即時國際
43分鐘前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
18小時前