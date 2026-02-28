獨家猛料│錶系三駒周日齊出擊

「錶」系和「手機」系馬主楊建文和其家人，近季在港養馬數量眾多，是香港馬圈養馬大家族之一。

楊建文在新西蘭一口氣購入二十多匹馬，精挑細選「手機錶勁」（圖）來港。

楊建文揀馬多元化，除了委託練馬師揀蟀外，也會親力親為物色良駒，前年楊建文在新西蘭一口氣購入二十多匹馬，精挑細選「手機錶勁」來港，結果該駒上場在港一出即勝，盡顯超班的本色，周日沙田賽事再出，跑第四場賽事，連捷在望。

「錶之宇宙」（圖）跑第九場四歲馬香港經典盃。

同日「錶之宇宙」則跑第九場四歲馬香港經典盃，「錶之浩瀚」則出戰第五場，分頭出擊，有力為楊氏家族增添頭馬進帳。

「錶之浩瀚」（圖）則出戰第五場，分頭出擊，有力為楊氏家族增添頭馬進帳。



陳嘉甜

