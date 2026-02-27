韋達近期搏殺手風麻麻，自元旦日以「韋金主」贏緊後一直守齋，見慣風浪的韋達緊守崗位，一如以往每朝戎裝操馬，沒見半點鬆懈，日前他在其社交平台分享他騎上馬背操馬的鏡頭視覺。

人生有高高低低，韋達都希望可以盡快打破悶局，周日沙田賽事，雖然頭場四班千八米「蜜蜜送」在港開齋一仗，馬主岑健龍當時出外公幹不在港，此馬今場由好手麥文堅主轡，或有力交出好成績，讓岑健龍補拉頭馬。

陳嘉甜