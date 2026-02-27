韋達分享操馬視覺
更新時間：14:30 2026-02-27 HKT
發佈時間：14:30 2026-02-27 HKT
發佈時間：14:30 2026-02-27 HKT
韋達近期搏殺手風麻麻，自元旦日以「韋金主」贏緊後一直守齋，見慣風浪的韋達緊守崗位，一如以往每朝戎裝操馬，沒見半點鬆懈，日前他在其社交平台分享他騎上馬背操馬的鏡頭視覺。
人生有高高低低，韋達都希望可以盡快打破悶局，周日沙田賽事，雖然頭場四班千八米「蜜蜜送」在港開齋一仗，馬主岑健龍當時出外公幹不在港，此馬今場由好手麥文堅主轡，或有力交出好成績，讓岑健龍補拉頭馬。
陳嘉甜
最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
2026-02-26 13:25 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT