馬場浮世繪│踏入馬年 伍鵬志例牌「友瑩」

年初三賀歲賽事，伍鵬志憑友瑩馬主團體旗下的「友瑩仁」打響馬年頭炮；至今日年初六賽事，練者則於第六場替同系馬「友瑩亮」建功，此馬在潘頓胯下以2.9倍大熱取勝，練者季內暫取得十七場頭馬。

賽後馬主楊毅說：「今仗『友瑩亮』跑千四米排十一檔起步，賽前我都有些少擔心，但潘頓向我表示馬兒有進步，結果順利克服不利的排檔取勝。我希望此馬稍後升上三班也能保持進度，再次交出理想成績。」

